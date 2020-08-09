Калуга, , 11:53 — REGNUM Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Угре в районе автомобильного моста дороги между посёлком Резвань и деревней Угра в Калужской области вечером, 7 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Река Угра Laim

Проплывающее в реке тело мужчины увидел рыбак, который сообщил о находке в правоохранительные органы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются обстоятельств случившегося и лица, причастного к совершению преступления.

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