Бейрут, , 11:39 — REGNUM О гибели 32-летнего гражданина Украины Уильяма Азара в результате произошедшего 4 августа взрыва в порту Бейрута, сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ 8 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам дипломатического представителя Украины погибший был экономистом и собирался жениться. Перед взрывом молодой человек вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой и погиб в результате взрыва.

Посол Украины выразил соболезнования матери погибшего Наталии Азар, которая проживает в Киеве.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинское правительство поддержало проект указа президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Ливану гуманитарной помощи в связи со взрывом в Бейруте.