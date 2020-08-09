Донецк, , 10:30 — REGNUM За сутки украинские силовики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщили 9 августа в представительстве Донецкой Народной Республике в СЦКК.

Под обстрелами украинских боевиков оказался поселок шахты «6/7» в Горловке и населенный пункт Коминтерново. В ходе обстрелов по указанным населенным пунктам было выпущено по одной гранате из гранатометов АГС.

Жертв и повреждений инфраструктуры в результате обстрелов не зафиксировано.

Дополнительно сообщается, что 8 августа в 11:15 на позициях вооруженных сил Украины был зафиксирован подрыв окопного заряда возле населенного пункта Майорск, а в 21:05 было зафиксировано возгорание в лесополосе в районе позиций украинских силовиков вблизи населенного пункта Водяное. 9 августа в 00:22 вблизи позиций ВСУ возле населенного пункта Ленинское был зафиксирован взрыв.

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня.