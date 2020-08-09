Бейрут, , 08:03 — REGNUM В ходе антиправительственных протестов в Бейруте пострадали более 700 человек. Об этом сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира».

Напомним, что накануне, 8 августа, в столице Ливана начались массовые акции протеста с требованием к правительству уйти в отставку. Протесты быстро переросли в столкновения с силами правопорядка.

Протестующие захватили здания нескольких министерств. Позднее правоохранители вытеснили протестующих из правительственных зданий и жестко разогнали протестующих с применением спецсредств.

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб заявил, что в стране надо провести досрочные парламентские выборы.

Напомним, что ситуация в Ливане резко обострилась после того, как в порту Бейрута взорвались более двух тысяч тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году. В результате взрыва погибли 158 человек, более 6 тысяч получили ранения. В Бейруте разрушено множество домой.