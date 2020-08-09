Шэньчжэнь, Китай, , 07:44 — REGNUM Пассажирский самолёт Shenzhen Airlines, подавший экстренный сигнал, совершил посадку в аэропорту Шэньчжэня. Об этом 9 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

Авиалайнер, совершавший перелёт из Шэньчжэня в Сиань, вылетел в 07:32 (02:32 мск). Через 20 минут после взлета самолёт стал резко терять высоту, снизившись с 9297 метров до 3733 метров в течение двух минут.

Экипаж самолёта подал экстренный сигнал и взял курс на аэропорт вылета. В настоящее время авиалайнер совершил посадку в аэропорту Шэньчжэня. Посадка была осуществлена под полным контролем экипажа, пострадавших в результате авиапроисшествия нет. В настоящее время устанавливается причина произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подаче сигнала тревоги авиалайнером SSJ-100, прибывающим в из Ставрополя в московский аэропорт «Шереметьево».

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