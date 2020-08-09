Портленд, США, , 07:13 — REGNUM Более 20 участников массовых беспорядков были арестованы сотрудниками полиции в городе Портленде в американском штате Орегон. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба управления городской полиции.

Сотрудниками полиции вечером 7 августа и утром 8 августа были арестованы 24 участника беспорядков. Самому младшему из арестованных 24 года, возраст самого старшего — 49 лет.

Отмечается, что арестованные совершали нападения на сотрудников полиции при исполнении, оказали сопротивление при аресте, также им инкриминируется попытка проникновения на территорию федерального объекта. Нападавшие использовали камни, бутылки с горючей смесью, петарды, а также предпринимали попытки ослепить полицейских с помощью лазерных указок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытках протестующих в Портленде разгромить полицейский участок. Всего в столкновениях с полицией участвовали около 200 человек.

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