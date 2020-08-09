Красное Село, Санкт-Петербург, , 06:56 — REGNUM Двухэтажный деревянный жилой дом сгорел и обрушился вечером в субботу, 8 августа, на Озерной набережной в городе Красное Село (входит в состав Санкт-Петербурга). В результате ЧП, по данным СМИ, погибла женщина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге, сообщение о пожаре поступило 8 августа в 20:16 мск. Полностью сгорел двухэтажный дом размером 10 на 15 метров. В 21:21 пожар был ликвидирован усилиями 17 пожарных на четырех единицах техники.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург, из-за охватившего здание огня сначала рухнули чердачные и межэтажные перекрытия, а затем и весь дом. По данным источника, при пожаре погибла находившаяся в доме женщина.