Бейрут, , 05:58 — REGNUM Как минимум 728 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших во время акции протеста в столице Ливана, городе Бейруте. Об этом 9 августа сообщает телеканал Al Jazeera.

Тысячи демонстрантов вышли на улицы Бейрута с требованиями об отставке правительства Ливана, проведения экономических реформ и привлечения международных специалистов к расследованию причин и обстоятельств взрыва в порту Бейрута.

В ходе акции протеста начались беспорядки и стычки манифестантов с силовиками. Протестующие начали забрасывать военных и сотрудников полиции камнями, в ответ полиция применила слезоточивый газ. В настоящее время в результате беспорядков пострадали по меньшей мере 728 человек, среди раненых есть и сотрудники полиции. Кроме того, сообщается о 14 представителях СМИ, пострадавших в ходе беспорядков. Силовиками были задержаны 19 участников акции протеста.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 490 пострадавших в результате беспорядков в центре Бейрута. В настоящее время город взят под контроль армией Ливана.

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