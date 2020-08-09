Волгоград, , 04:52 — REGNUM Председатель районного суда была задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взятки в городе Волгограде. Об этом 8 августа сообщило агентство «Волга — Каспий».

По предварительным данным, речь идёт о председателе Дзержинского районного суда Волгограда. По данным следствия, судья запросила 25 млн рублей в обмен на помощь в освобождении волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова.

Бизнесмен был арестован по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. По версии следствия, судья запросила за «решение вопроса» 25 млн рублей. Супруга Зубкова принесла судье 20 млн рублей, но позднее женщина потребовала передать ей ещё пять млн рублей.

Жена Зубкова обратилась в ФСБ, где описала ситуацию. Далее под контролем оперативников женщина встретилась с судьёй и передала ей деньги. В момент передачи взятки судья была задержана с поличным. Официальных комментариев от представителей регионального отделения ФСБ не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смягчении приговора бывшему экс-главе департамента рекламы свердловского мингосимущества Игорю Разунину, осуждённому за получение взятки.

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