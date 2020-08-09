Бейрут, , 02:06 — REGNUM Здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики, захваченные участниками акции протеста в Бейруте, были освобождены военнослужащими армии Ливана. Об этом 9 августа сообщает телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».

В настоящее время армия контролирует центр Бейрута, обстановка на улицах города постепенно нормализовывается, восстановлено движение автотранспорта. Беспорядков и столкновений не наблюдается.

Массовые протесты в Бейруте начались 8 августа, демонстранты требовали отставки правительства, проведения экономических реформ и международного расследования причин и обстоятельств взрыва, произошедшего в порту Бейрута. Протестующие захватили здание штаб-квартиры МИД Ливана в квартале Ашрафия, здание министерства экономики, министерства энергетики и штаб-квартиру ассоциации ливанских банков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 490 пострадавших в результате беспорядков и столкновений между сотрудниками служб безопасности и демонстрантами в ходе акции протеста в Бейруте.

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