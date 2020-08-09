Дамаск, , 00:36 — REGNUM Боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом 8 августа сообщил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, зафиксировано девять обстрелов населённых пунктов в провинции Идлиб — Джбала, Кермель, Маарет-Мухос (дважды), Кафер-Баттих, Кафер-Рума, Дахр-Эль-Кебир, Мелладжа и пункта Мизнас в провинции Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов. Кроме того, в доме было найдено большое количество экстремистской литературы.

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