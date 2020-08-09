Бейрут, , 00:29 — REGNUM До 490 человек возросло количество пострадавших в ходе акции протеста в столице Ливана городе Бейруте. Об этом 8 августа сообщает ливанский телеканал Al-Manar.

В ходе столкновений между участниками акции протеста в центре Бейрута и сотрудниками служб безопасности пострадали около 490 человек. По данным телеканала, на улицах города всё ещё остаются сотни демонстрантов, хотя обстановка уже начинает нормализовываться.

Участники акции протеста требовали отставки правительства Ливана, проведения экономических реформ и международного расследования причин и обстоятельств взрыва в порту Бейрута. Демонстрантам удалось захватить здания четырёх министерств и ассоциации банков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 230 пострадавших в ходе беспорядков и столкновений с сотрудниками полиции в Бейруте.

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