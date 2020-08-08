Бейрут, , 21:50 — REGNUM Протестующие в столице Ливана Бейруте ворвались в здание министерства энергетики страны.

Это уже четвертое ведомство, которые штурмуют протестанты. Ранее они ворвались в здания министерства иностранных дел, экономики, а также ассоциации банков Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших в результате столкновений протестующих с полицейскими в столице Ливана превысило 230 человек.

Протестующие требуют отставки правительства и проведения экономических реформ.

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