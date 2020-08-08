Бейрут, , 21:29 — REGNUM Ситуация в районе расположения российского посольства в Бейруте сохраняется спокойная, сообщил 8 августа советник диппредставительства РФ Вячеслав Максудов.

«Ситуация в районе посольства спокойная, соблюдаются необходимые меры безопасности», — сказал он ТАСС.

Максудов добавил, что данных о пострадавших среди граждан России во время демонстраций в центре Бейрута не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ливанского Красного Креста отметили, что в результате столкновений в Бейруте пострадали порядка 60 человек. Участники акции протеста требуют отставки правительства и проведения экономических реформ.

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