Бейрут, , 21:15 — REGNUM Количество пострадавших в результате столкновений протестующих с полицейскими в столице Ливана превысило 230 человек. Об этом 8 августа сообщило Ливанское общество Красного Креста на странице в соцсети Twitter.

В сообщении организации отмечается, что представители Красного Креста доставили 63 человека в ближайшие больницы и оказали помощь на месте происходящего еще 175 людям.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа в столице Ливана протестующие, которые требуют отставки правительства и проведения экономических реформ, ворвались в здание министерства иностранных дел.

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