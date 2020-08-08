Бейрут, , 20:51 — REGNUM В результате столкновений протестующих с полицейскими в Ливане пострадали более 170 человек. Об этом 8 августа сообщил ливанский Красный Крест на странице в соцсети Twitter.

В сообщении говорится, что представители организации «перевезли 55 человек в близлежащие больницы и оказали помощь 117 пострадавшим на месте».

Ранее телеканал Al-Hadath сообщил, что в столице Ливана Бейруте в результате стрельбы во время акции протеста погиб сотрудник сил безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа в Бейруте неизвестные заняли здание министерства иностранных дел (МИД) Ливана.

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