Бейрут, , 20:26 — REGNUM В столице Ливана Бейруте протестующие штурмуют министерство экономики страны, а также ворвались в здание министерства иностранных дел. Об этом 8 августа передает телеканал MTV.

Участники протеста требуют отставки правительства и проведения экономических реформ. В центр столицы вышли более тысячи людей. Протестующие забрасывают полицейских камнями и петардами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате стрельбы во время протестов погиб сотрудник сил безопасности.

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