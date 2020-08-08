Бейрут, , 19:29 — REGNUM Здание министерства иностранных дел (МИД) Ливана в Бейруте заняли неизвестные, которые участвуют в акции протеста. Об этом сообщает в субботу, 8 августа, телеканал LBCI.

По данным журналистов, активисты, которые уже ведут переговоры с сотрудниками правоохранительных органов, не планируют покидать здание.

Как передавало ИА REGNUM, 8 августа в пресс-службе ливанского Красного Креста сообщили, что в результате столкновений в Бейруте пострадали порядка 60 человек. Участники акции протеста требуют отставки правительства и проведения экономических реформ.

Читайте также: Протесты в Ливане: десятки людей пострадали