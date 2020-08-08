Цзинцзян, , 18:48 — REGNUM На востоке Китая в семиэтажном здании фабрики произошел пожар. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в субботу, 8 августа, в городе Цзинцзян провинции Фуцзянь. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек.

«Семь человек погибли на месте, еще один пострадавший получил травмы и позже скончался в больнице», — говорится в сообщении местных властей.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание. В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в результате пожара в самодельном доме на юге Китая погибли шесть человек. Трагедия произошла в районе Йоуцзян города Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

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