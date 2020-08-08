Бейрут, , 17:27 — REGNUM Количество погибших в результате мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, возросло до 158 человек. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает телеканал OTV со ссылкой на данные минздрава.

«158 погибших и более 6 тыс. раненых», — говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось о 154 погибших и 5 тыс. пострадавших из-за взрыва.

Как передавало ИА REGNUM, мощнейший взрыв в порту Ливана произошел 4 августа. По последним данным, взорвалась аммиачная селитра — порядка 2750 тонн, конфискованная в 2013 году с судна Rhosus.

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