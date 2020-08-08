Нью-Дели, , 16:40 — REGNUM Соболезнования властям Индии в связи с крушением самолёта в Кожикоде выразил российский лидер Владимир Путин. Текст телеграммы, адресованной президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди, обнародовала 8 августа пресс-служба Кремля.

«Примите (президент Индии и премьер-министр) глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в аэропорту г. Кожикоде, — говорится в телеграмме. — Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».

Кроме того, российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение самолета, на борту которого находилось 190 человек, произошло в городе Кожикоде 7 августа. В результате инцидента погибли 20 человек, еще более 100 получили травмы.

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