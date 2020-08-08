Киев, , 16:08 — REGNUM Украинское правительство поддержало проект указа президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи со взрывом в Бейруте. Об этом 8 августа на своем telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Правительство утвердило проект Указа Президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута», — написал глава украинского правительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, более шестидесяти человек числятся пропавшими без вести в результате мощного взрыва аммиачной селитры, который произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. По имеющейся информации, в порту взорвалось порядка 2750 тонн селитры, которая была конфискована в 2013 году и хранилась в портовой зоне.