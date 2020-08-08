Киев, , 16:13 — REGNUM В пограничном с Белоруссией пункте пропуска «Новые Яриловичи» при въезде на территорию Украины в грузовом автомобиле марки DAF украинские правоохранители вечером 7 августа выявили контрабандную партию белорусских сигарет, сообщили 8 августа в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Сигареты klimkin

Транспортное средство имело белорусскую регистрацию, а за рулем грузового автомобиля находился 29-летний гражданин Белоруссии. В сопроводительных документах в качестве груза были заявлены минеральные удобрения.

В ходе дополнительной проверки транспортного средства, представители украинских правоохранительных органов выявили в машине более 530 тысяч пачек сигарет «Минск» без акцизных марок. Количество паек сигарет по информации правоохранителей, превышает все предыдущие показатели случаев контрабанды табачных изделий из соседней с Украиной республики.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых табачных изделий составляет около семи миллионов гривен (18 млн 650 тыс рублей).

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Напомним, в июле 2020 года на том же пункте пропуска украинские пограничники обнаружили 130,3 тысяч пачек контрабандных сигарет из Белоруссии.