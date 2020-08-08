Москва, , 16:00 — REGNUM Свою версию того, почему в порту Бейрута 4 августа произошел взрыв аммиачной селитры, рассказал экс-капитан судна Rhosus, с которого данное вещество было конфисковано в столице Ливана осенью 2014 года, Борис Прокошев. Его слова 8 августа приводит РБК.

По словам капитана, аммиачная селитра сама по себе не могла взорваться.

«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — пояснил бывший капитан судна Rhosus.

Также, отвечая на вопрос о том, могло ли вещество за то время, пока она хранилась в Порту Бейрут потерять свои свойства, капитан заявил, что селитра хранилась герметично запакованной.

«Дело в том, что селитра находилась в двух мешках — герметичном полиэтиленовом, а он еще помещен в другой мешок — полипропиленовый, что ли, такой плотный, пластиковый. Воздух и вода туда не поступали», — рассказал Прокошев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бейруте более 60 человек числятся пропавшими без вести после мощнейшего взрыва аммиачной селитры в порту.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливанский министр приветствует гуманитарную помощь Ирана его стране

Читайте развитие сюжета: Иран и Ливан обсудили последние события касательно взрыва в Бейруте