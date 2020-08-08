Самара, , 14:54 — REGNUM В Самаре удалось полностью ликвидировать пожар в десяти частных жилых домах в Железнодорожном районе города. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Напомним, что ранее стало известно о возгорании в частном секторе. Пожар начался с одного из домов в Железнодорожном районе по улице Железноводская. Из-за плотной застройки пламя распространилось на соседние дома. Огонь полыхал на площади 1,3 тыс. квадратных метров.

Тушение пожара было осложнено взрывами двух газовых баллоном, из-за чего возник еще один очаг возгорания.

К 12:29 по местному времени пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки в одном из домов.