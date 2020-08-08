Бейрут, , 14:15 — REGNUM В Бейруте более 60 человек числятся пропавшими без вести после мощнейшего взрыва аммиачной селитры в порту. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ливана.

Напомним, что 4 августа в порту Ливана произошел мощнейший взрыв. По имеющимся данным, взорвалась аммиачная селитра — порядка 2750 тонн. Эта селитра была конфискована в 2013 году с судна Rhosus и с тех пор хранилась портовой зоне Бейрута.

Погибли 154 и получили ранения около 5 тысяч человек, в городе серьёзно повреждены здания, остались без жилья примерно 300 тысяч жителей.