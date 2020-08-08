Боровск, Калужская область, , 11:21 — REGNUM Микроавтобус с пассажирами перевернулся на 12 км автодороги «Ермолино-Боровск-Медынь-Верея» в Калужской области 8 августа в 08:00, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля УАЗ Hunter и микроавтобуса Ford Transit с опрокидыванием микроавтобуса. В автобусе на момент аварии находились десять рабочих одного из предприятий. Травмы получили два человека, находившиеся в микроавтобусе. Пострадавшие были госпитализированы в центральную больницу Боровского района.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются подробные обстоятельства случившегося.

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