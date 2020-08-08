Тюмень, 8 августа 2020, 11:12 — REGNUM Жизнь 15-летней школьницы, которая сорвалась с крыши девятиэтажки в Тюмени и была вытащена спасателями из промежутка между зданиями, вне опасности. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР) в свою очередь поделилась подробностями спасательной операции.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурной части 7 августа в 21:30 по местному времени. Девочка упала между двух многоэтажных домов на ул. Малыгина.
Отмечается, что школьница получила сочетанную, неопасную для жизни травму. УМВД России по Тюменской области проводит доследственную проверку происшествия. Известно, что девочка в тот вечер находилась на крыше в компании руферов — экстремалов, выполняющих трюки на крышах.