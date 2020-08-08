Тюмень, , 11:12 — REGNUM Жизнь 15-летней школьницы, которая сорвалась с крыши девятиэтажки в Тюмени и была вытащена спасателями из промежутка между зданиями, вне опасности. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР) в свою очередь поделилась подробностями спасательной операции.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурной части 7 августа в 21:30 по местному времени. Девочка упала между двух многоэтажных домов на ул. Малыгина.

«Из-за заложенного кирпичной кладкой от земли до крыши проёма, к пострадавшей невозможно было добраться и экстренно оказать помощь. Один спасатель спустился к пострадавшей с крыши. После осмотра девушки, начальником поисково-спасательной группы было принято решение о немедленном демонтаже кирпичной кладки проёма между домами. Для недопущения ухудшения самочувствия пострадавшей, спасатель «включил» её в аппарат для дыхания. Тем самым оградив её и себя от серьёзных проблем с дыханием при пылевых работах. При помощи промышленного перфоратора, бензореза и слесарного инструмента спасатели в короткое время пробились к пострадавшей. Девушка была передана сотрудникам сотрудникам скорой медицинской помощи. Полное окончание работ было в 23:08», — говорится в официальном сообщении ТОСЭР.

Отмечается, что школьница получила сочетанную, неопасную для жизни травму. УМВД России по Тюменской области проводит доследственную проверку происшествия. Известно, что девочка в тот вечер находилась на крыше в компании руферов — экстремалов, выполняющих трюки на крышах.