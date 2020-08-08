Тюмень, , 08:32 — REGNUM В Тюмени поздно вечером 7 августа с крыши девятиэтажного дома на ул. Малыгина сорвалась девочка-подросток и застряла в узком промежутке между двумя жилыми зданиями. Об этом сообщает портал 72.ru.

По словам очевидцев, школьница была на крыше не одна. Там собралась компания руферов — экстремалов, выполняющих трюки на крышах. Чтобы спасти подростка, пришлось разбирать стену дома.

«На место прибыли спасатели, которые потом разделились на две группы. Одна с помощью альпинистского снаряжения спустилась с крыши, чтобы доставить девочке оборудование с воздухом и контролировать её состояние. Вторая разбирала кирпичную кладку стены», — сообщил изданию начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР Евгений Булкин.

Отмечается, что девочка жива и доставлена в медучреждение сотрудниками скорой помощи.