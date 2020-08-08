Нью-Йорк, США, , 08:09 — REGNUM Судно Rhosus, на котором в порт Бейрута в 2014 году попал смертоносный груз аммиачной селитры, в начале 2018 года затонул примерно в полукилометре от места её складирования. Об этом 7 августа сообщает газета The New York Times.

В результате проведённого журналистами издания исследования, включающего изучение данных о передвижении судов, фотографий и спутниковых снимков, выяснилось, что судно, которое в ноябре 2013 года вышло из Батуми с примерно 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры на борту, осталось на территории порта Бейрута. После задержания во время внепланового захода, груз с Rhosus был перегружен на склад. А брошенное судно в феврале 2018 года в течении нескольких дней затонуло в северной части порта, в 450 метрах от склада с конфискованной селитрой.

В издании отмечают, что, согласно найденному спутниковому снимку, на судне в 2015 году уже не было никакого груза. Затонувшее в 2018 году судно не мешало судоходству, поэтому в отношении него не принималось никаких мер.

Как сообщало ИА REGNUM, аэромобильный госпиталь МЧС России в ливанской столице Бейруте принял за прошедшие два дня 92 пациентае, включая 12 детей. Большая часть пациентов поступила с порезами, ушибами и переломами.

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