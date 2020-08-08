Самара, , 07:08 — REGNUM Пожар в частном секторе Железнодорожного района Самары распространился на десять домов. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 03:50 по местному времени. По прибытии на место возгорания пожарными было обнаружено, что пламя охватило жилой дом и нежилое строение по адресу улица Железноводская, 23. Общая площадь возгорания составила 250 кв. метров, пожару был присвоен второй, повышенный ранг.

По состоянию на 04:25 площадь пожара увеличилась до 500 кв. метров.

По последним данным, площадь пожара составляет уже 1300 кв. метров, ему присвоили третий ранг сложности.

Для его ликвидации привлечён 91 человек и 29 единиц спецтехники. Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей не проводилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Железнодорожном районе Самары в частном секторе возник крупный пожар. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что по адресу улица Железноводска, 23 (малоэтажный частный сектор) горит жилой дом, а также прилегающие к нему надворные постройки.

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