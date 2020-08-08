Порт-Луи, , 06:38 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного разлива нефтепродуктов с сухогруза MV Wakashio объявили власти Маврикия, 8 августа сообщает агентство Kyodo.

После утечки нефтепродуктов с корабля японской компании Nagashiki Shipping Co. Ltd в прибрежной зоне острова образовалось огромное нефтяное пятно.

Руководство островного государства уже обратилось к ООН с просьбой о срочной помощи в ликвидации последствий разлива.

Как сообщало ИА REGNUM, судно MV Wakashio перевозило 200 тонн дизтоплива и 3,8 тыс. тонн сырой нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Маврикия из судна произошла утечка нефти