Лима, , 06:21 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на территории Перу, сообщает Геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 14 километров от города Хунин. Очаг подземных толчков находился на глубине 27,98 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. Данных о жертвах или разрушениях не поступало.

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