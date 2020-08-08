Минск, , 06:17 — REGNUM Сообщения о смерти в Минске одного из участников протестной акции опровергла 8 августа официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передаёт портал Tut.by.

По предварительной информации, участник митинга был госпитализирован после того, как у него случился приступ эпилепсии. Скорую помощь мужчина вызвали сотрудники милиции, затем он был доставлен в больницу.

Ранее в белорусских Telegram-каналах появились сообщения о том, что молодой человек тяжело пострадал при силовом разгоне протестной акции велосипедистов. Он лежал на асфальте неподвижно и не подавал признаков жизни, из-за чего журналисты сделали вывод о его смерти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белоруссии суд арестовал главу штаба кандидата в президенты Черечня