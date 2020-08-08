Самара, , 05:58 — REGNUM В Железнодорожном районе Самары в частном секторе возник крупный пожар. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 03:50 по местному времени. Прибывшие на место расчёты обнаружили, что по адресу улица Железноводска, 23 (малоэтажный частный сектор) горит жилой дом, а также прилегающие к нему надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 250 кв. метров.

В связи со сложностью был объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 2.

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 04:27 площадь пожара составила уже 500 кв. метров. Для его ликвидации привлечено 57 человек и 15 единиц спецтехники.

Отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, эвакуация жителей не проводилась.