Портленд, США, , 05:52 — REGNUM Полицейский участок в американском городе Портленд в штате Орегон попытались разгромить около 200 участников беспорядков, передает телеканал ABC.

Сначала группа протестующих собралась в одном из городских парков, оттуда они решили выдвинуться к зданию управления.

Демонстранты вступили в противостояние со стражами правопорядка, прокололи шины патрульных машин, повредили камеры наружного наблюдения, облили стены управления краской, а также разожгли костер у здания.

При столкновениях пострадал один полицейский. Кроме того, участники беспорядков облили белой краской женщину, пытавшуюся остановить их.

Полиции удалось задержать более десятка нарушителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа и.о. заместителя главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли заявил, что за месяц беспорядков в Портленде сотрудники федеральных правоохранительных органов получили более 270 различных травм и ранений.

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