Нью-Дели, , 05:15 — REGNUM Самолёт Boeing 737, разбившийся во время посадки городе Кожикоде, приземлялся во время дождя, сообщил 7 августа министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури на своей странице в Twitter.

«Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, <…> в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов, а затем развалился на две части», — написал министр.

Пури добавил, что расследование крушения начнётся в ближайшие часы, сейчас на месте авиакатастрофы работают следователи из Управления аэропортов Индии и Бюро по расследования авиационных происшествий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате жёсткой посадки прилетевшего из Дубая в город Кожикоде (штат Керала, Индия) самолёта достигло 20, травмы различной степени тяжести получили более 140 человек.

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