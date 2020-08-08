Советская Гавань, Хабаровский край, , 04:56 — REGNUM На поиски пропавшей в Татарском проливе яхты «Барыня» утром 8 августа вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«В 10:02 (хбр) 8 августа 2020 года из Хабаровска в Советско-Гаванский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, спасатели в поисках пропавшей парусной яхты «Барыня» проведут авиаразведку, осмотр морской акватории и побережья.

Отмечается, что ранее проводить воздушный поиск в данном районе не позволяла штормовая погода. О пропаже в море парусной яхты дежурный капитан Морского спасательного координационного центра для проведения попутного поиска сразу оповестил проходящие мимо этого района суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Советско-Гаванском районе Хабаровского края 31 июля в море пропала частная яхта. Яхта «Барыня» вышла в Татарский пролив из посёлка Нельма и направлялась в Советскую Гавань. Предварительно известно, что на борту было три человека.

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