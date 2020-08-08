Пекин, , 04:37 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом 8 августа сообщает Китайский сейсмологический центр. Землетрясение было зарегистрировано в городе Турфан с населением около 640 тысяч человек. Эпицентр подземных толчков находился на территории уезда Токсун, очаг землетрясения залегал на глубине около 20 километров.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на территории Пуэрто-Рико, в 6 километрах к юго-западу от города Таллабоа.

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