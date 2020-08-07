Кожикоде, , 23:41 — REGNUM Число погибших в результате жёсткой посадки прилетевшего из Дубая в город Кожикоде (штат Керала, Индия) самолёта достигло 20, сообщает 7 августа Hindustan Times.

Травмы различной степени тяжести получили более 140 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в 19:40 по местному времени. На борту находились 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажира и десять детей.

Самолёт, который из-за сильного дождя не удалось удержать в пределах взлётной полосы, упал в долину (аэропорт находится на возвышенности в горах) и раскололся надвое. Погибли оба пилота.

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