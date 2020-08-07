Париж, , 22:55 — REGNUM О лесном пожаре в 60 км от Парижа пишет 7 августа Le Parisien.

Тушение лесного пожара U.S. Air Force Academy

Уточняется, что возгорание возникло на территории заповедника Фонтенбло: загорелась центральная часть лесного массива.

К борьбе с огнём подключены около 100 сотрудников пожарных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупный пожар вспыхнул во Франции 30 июля рядом с городом Англет в регионе Новая Аквитания: сгорело 165 га соснового леса.

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