Симферополь, , 22:49 — REGNUM Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму в результате несчастного случая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу гильдии.

Трагический инцидент произошёл в посёлке Новый Свет. Проходя по популярному туристическому маршруту «Тропа Голицына», Глухов не удержался на краю скалы в момент фотографирования. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщил ТАСС источник в правительстве республики.

Виктор Глухов — почётный кинематографист России. Окончил экономический факультет ВГИК, с 2001 года был генеральным директором ОАО «Российский кинопрокат». Продюсерская фильмография Глухова насчитывает 25 работ.