Москва, , 22:37 — REGNUM В сентябре могут снова закрыть границы из-за второй волны коронавируса. В таком случае за пределами России будут заблокированы сотни туристов.

С отдыхом в Турции лучше повременить, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Об этом он заявил ФАН, комментируя эпидемиологическую обстановку в турецких городах.

Накануне турецкий профессор Ахмет Салтык предупредил о возможном закрытии границ Турции из-за новой вспышки заболеваемости коронавирусом. Тогда сотни, если не тысячи отдыхающих не смогут вернуться домой, и российскому МИД придется их эвакуировать за счет дополнительно выделенных средств из бюджета.

Кроме того, Салтык заявил, что власти Турции сильно занижают статистику ради спасения экономики. Ведь туристическая сфера — одна из главных отраслей, наполняющих турецкую казну. Ученый также добавил, что в стране катастрофически не хватает тестов на коронавирус, а, значит, проверяют далеко не всех.

Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал россиян повременить с отдыхом на турецких курортах. По его словам, люди уже устали от режима самоизоляции, и вряд ли кто-то хочет сидеть на карантине по возвращению из Турции. «Если ситуация в Турции будет усугубляться, то туристам придется возвращаться и сидеть на карантине. Это никому не нужно, поскольку все уже, наверное, насиделись вдоволь», — отметил он.

Депутат добавил, что сейчас турецкие власти просто не могут предоставить объективные данные по коронавирусной ситуации в стране. Ведь болезнь зачастую протекает бессимптомно, поэтому есть шанс заразиться прямо на отдыхе.

Парламентарий Евгений Федоров отметил, что открытие турецких курортов не вызвало ажиотажа у российского туриста. При этом он уверен, что Анкара замалчивает реальное количество зараженнх ковидом ради поддержки туристической отрасли, влияющей на экономику. «В начале боролись за жизнь людей, а сейчас решили, что, пускай, другие умрут. Я бы в Турцию не поехал, но каждый имеет право на суицид», — подчеркнул он.

Ранее турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа отчитался о резком увеличении числа заболевших COVID-19 на местных курортах.