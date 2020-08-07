Нур-Султан, , 22:20 — REGNUM Пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана сообщила СМИ о задержании группы производителей синтетических наркотиков, которые они получали в лабораторных условиях. По делу задержаны двое подозреваемых гражданина республики, у которых изъяты более 55 кг готового наркотика мефедрона. Об этом сообщает 7 августа Синьхуа.

Задержание наркоторговцев Knb.gov.kz

Сообщается, что на черном рынке стоимость этой партии зелья составляет около 1,5 млрд тенге (около 3,8 млн долларов).

У задержанных, которым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, также изъято лабораторное оборудование для полноценного цикла производства наркотиков, а также крупная сумма денег в иностранной валюте и огнестрельное оружие.