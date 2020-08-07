Кожикоде, 7 августа 2020, 21:58 — REGNUM Число жертв авиакатастрофы в городе Кожикоде (штат Керала, Индия) возросло до 17, передаёт 7 августа NDTV.
К настоящему моменту спасательная операция на месте ЧП окончена.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в ходе авиакатастрофы в Кожикоде — 123.
Представитель индийского правительства Амитабх Кант, комментируя случившееся, отметил, что самолёт было трудно посадить, поскольку взлётно-посадочная полоса находится на вершине холма с глубокими ущельями с обеих сторон.
К тому же на момент посадки в Кожикоде шёл сильный дождь. «Инцидент произошёл из-за проливных дождей и плохой видимости. Это действительно ужасно», — сказал Кант.
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