Кожикоде, , 21:58 — REGNUM Число жертв авиакатастрофы в городе Кожикоде (штат Керала, Индия) возросло до 17, передаёт 7 августа NDTV.

Самолёт Boeing-737 авиакомпании Air India Express Kurush Pawar

К настоящему моменту спасательная операция на месте ЧП окончена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число пострадавших в ходе авиакатастрофы в Кожикоде — 123.

Представитель индийского правительства Амитабх Кант, комментируя случившееся, отметил, что самолёт было трудно посадить, поскольку взлётно-посадочная полоса находится на вершине холма с глубокими ущельями с обеих сторон.

К тому же на момент посадки в Кожикоде шёл сильный дождь. «Инцидент произошёл из-за проливных дождей и плохой видимости. Это действительно ужасно», — сказал Кант.

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