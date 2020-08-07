Москва, , 21:20 — REGNUM Три истребителя Су-35 Воздушно-космических сил России поднимались в воздух для перехвата и сопровождения стратегического бомбардировщика США над акваторией Охотского моря. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Сообщается, что к государственной границе Российской Федерации приближалась неопознанная цель со стороны нейтральных вод. Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Истребители классифицировали цель как стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США.

Российские самолеты сопроводили американский бомбардировщик.