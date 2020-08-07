Кожикоде, , 20:49 — REGNUM Граждан России на борту самолёта, который раскололся на две части при посадке в городе Кожикоде (штат Керала, Индия), не было, сообщили 7 августа в российском генконсульстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лайнер, во время жёсткой посадки которого погибли 16 человек и пострадали 123 (причём 15 находятся в критическом состоянии), доставлял в Индию своих граждан из ОАЭ.

Эти люди, запертые в Эмиратах из-за карантина, отправились домой, как только это стало возможно. Самолёт был посажен в условиях проливного дождя.

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