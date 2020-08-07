Кожикоде, , 20:28 — REGNUM По данным МВД Индии, по меньшей мере 14 человек погибли и ещё 123 пострадали в результате авиакатастрофы в Индии, передаёт 7 августа WBNG-TV.

Обломки самолета Air India Цитата Twitter. com @Hardipsinh0770

В критическом состоянии находится 15 человек. Разбившийся самолёт выполнял репатриационный рейс, доставлявший индийских граждан обратно в страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следовавший из Дубая лайнер Air India Express совершил жёсткую посадку в 19:40 (время местное) в аэропорту Каликута в городе Кожикоде (штат Керала, Индия).

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