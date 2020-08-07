Кожикоде, 7 августа 2020, 20:04 — REGNUM Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в Twitter прокомментировал известия о происшествии в индийском международном аэропорту Каликута.
Индийский дипломат написал, что молится за семьи погибших и за жизни пострадавших. Он добавил, что официальные лица «выясняют дальнейшие подробности» случившегося.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате аварии при посадке пассажирского лайнера, следовавшего из Думая (ОАЭ) в Кожикоде (Индия), погибли три и пострадали более 50 человек.
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