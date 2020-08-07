Кожикоде, , 19:50 — REGNUM Более 50 человек пострадали в результате жёсткой посадки пассажирского лайнера Air India Express в индийском международном аэропорту Каликута, сообщают 7 августа индийские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при посадке самолёт не смог затормозить на взлётно-посадочной полосе, вылетев за её пределы и расколовшись на две части.

Погибли пилот и два пассажира. Всего в самолёте находились 174 пассажира и семь членов экипажа. Факт аварии подтвердили индийские авиационные власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число пассажиров разбившегося в Индии самолёта